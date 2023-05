Vente de gâteaux, jus de fruits frais et tombola 69 Grand Rue, 27 mai 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Vente de gâteaux, jus de fruits frais et tombola.

Au profit des résidents du foyer de vie de la taillade afin d’organiser un voyage au Pays Basque..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 12:30:00. .

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sale of cakes, fresh fruit juice and tombola.

For the benefit of the residents of the « foyer de vie de la taillade » in order to organize a trip to the Basque Country.

Venta de pasteles, zumo de fruta fresca y tómbola.

En beneficio de los residentes del centro residencial La Taillade para organizar un viaje al País Vasco.

Verkauf von Kuchen, frischem Fruchtsaft und Tombola.

Zugunsten der Bewohner des Wohnheims « Foyer de vie de la taillade », um eine Reise ins Baskenland zu organisieren.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne