Concert : duo acoustique 69 Grand Rue, 26 mai 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert avec Célia GAPAIL (chant) & Sébastien PARAILLOUX (guitare).

C’est la rencontre de 2 musiciens aux univers variés.

De la chanson française aux influences bossa nova, maghrébines, arabes, en passant par l’occitan et le flamenco.

Le duo vous propose un voyage musical, un mélange de saveurs empreintes de différentes couleurs.

Restauration et boissons sur place..

69 Grand Rue Le Grand Bain

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert with Célia GAPAIL (vocals) & Sébastien PARAILLOUX (guitar).

It is the meeting of 2 musicians with varied universes.

From French song to bossa nova, Maghrebian and Arab influences, passing through Occitan and flamenco.

The duo offers you a musical journey, a mixture of flavors marked by different colors.

Catering and drinks on the spot.

Concierto con Célia GAPAIL (voz) y Sébastien PARAILLOUX (guitarra).

Es el encuentro de 2 músicos con universos variados.

De la canción francesa a la bossa nova, pasando por influencias magrebíes y árabes, occitanas y flamencas.

El dúo le propone un viaje musical, una mezcla de sabores marcados por diferentes colores.

Comida y bebida in situ.

Konzert mit Célia GAPAIL (Gesang) & Sébastien PARAILLOUX (Gitarre).

Dies ist das Treffen von zwei Musikern mit unterschiedlichen Welten.

Vom französischen Chanson über Einflüsse aus Bossa Nova, Maghreb und Arabien bis hin zu Okzitanisch und Flamenco.

Das Duo bietet Ihnen eine musikalische Reise, eine Mischung aus Geschmäckern, die von verschiedenen Farben geprägt sind.

Speisen und Getränke vor Ort.

