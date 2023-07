Visite guidée de la Citronneraie 69 Corniche André Tardieu Menton, 1 juillet 2023, Menton.

Menton,Alpes-Maritimes

Ancienne propriété oléïcole datant du 16e siècle, le Mas Flofaro, grâce à son propriétaire actuel, va faire renaître dès les années 1950 , la culture agrumicole. Au fil du temps, la propriété s’est métamorphosée et enrichie d’un jardin d’agrément….

2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-12-31 11:30:00. EUR.

69 Corniche André Tardieu

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



This former agricultural property planted with olive and citrus trees has become a beautiful tropical garden where the tree king of Menton stands alongside banana trees and mimosas.

Antigua propiedad olivarera del siglo XVI, Mas Flofaro, gracias a su actual propietario, ha recuperado la citricultura desde los años cincuenta. Con el tiempo, la propiedad se ha transformado y enriquecido con un jardín de recreo?

Dieses ehemalige landwirtschaftliche Anwesen, das mit Oliven- und Zitrusbäumen bepflanzt war, wurde zu einem wunderschönen tropischen Ziergarten, in dem der Königsbaum von Menton neben Bananenstauden und Mimosenbäumen steht.

