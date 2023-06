FÊTE DE LA MUSIQUE : CONCERTS – MANDY ET LE GROUPE MOITOILUI 69 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc, 21 juin 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La fête de la Musique devant le studio de Meuse Fm !

Rendez vous devant le studio de Meuse Fm à Bar-le-Duc pour une grande soirée de musique.

Au menu :

– 20h15 : La chanteuse Mandy sera présente, passionnée de chant depuis son plus jeune âge. La musique pour elle est un rêve mais avant tout une passion.

Elle chantera notamment des reprises de la chanteuse Adele, Rihanna ou encore Louane.

– 21h45 : Le Groupe MoiToiLui, un jeune groupe barisien. Un groupe de métal avec Calix (guitare), Charly (batterie) et Théo (guitare) au programme des reprises de groupes qu’ils apprécient comme Gojira ou encore Metallica.

Nous vous attendons nombreux !

Concerts gratuits.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 20:15:00 ; fin : 2023-06-21 23:59:00. 0 EUR.

69 Boulevard de la Rochelle Devant le studio de Meuse Fm

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Fête de la Musique in front of the Meuse Fm studio!

Join us in front of the Meuse Fm studio in Bar-le-Duc for a great evening of music.

On the menu:

– 8:15pm: Singer Mandy will be on hand, passionate about singing from an early age. For her, music is a dream, but above all a passion.

She’ll be singing covers of songs by Adele, Rihanna and Louane.

– 9.45pm: Le Groupe MoiToiLui, a young band from Baris. A metal band with Calix (guitar), Charly (drums) and Théo (guitar), their program includes covers of bands they like, such as Gojira and Metallica.

We look forward to seeing you there!

Free concerts.

¡Fiesta de la Música frente al estudio de Meuse Fm!

Únase a nosotros frente al estudio de Meuse Fm en Bar-le-Duc para disfrutar de una gran velada musical.

En el menú:

– 20.15 h: Subirá al escenario la cantante Mandy, apasionada del canto desde niña. Para ella, la música es un sueño, pero sobre todo una pasión.

Cantará versiones de canciones de Adele, Rihanna y Louane.

– 21.45 h: Le Groupe MoiToiLui, un joven grupo de Baris. Grupo de metal formado por Calix (guitarra), Charly (batería) y Théo (guitarra), su programa incluye versiones de grupos que les gustan, como Gojira y Metallica.

¡Te esperamos!

Conciertos gratuitos.

Die Fête de la Musique vor dem Studio von Meuse Fm!

Treffen Sie sich vor dem Studio von Meuse Fm in Bar-le-Duc zu einem großen Musikabend.

Auf dem Menüplan:

– 20.15 Uhr: Die Sängerin Mandy wird anwesend sein, die seit ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne singt. Die Musik ist für sie ein Traum, aber vor allem eine Leidenschaft.

Sie wird insbesondere Coverversionen der Sängerin Adele, Rihanna oder Louane singen.

– 21.45 Uhr: Die Gruppe MoiToiLui, eine junge Band aus Barisien. Eine Metal-Band mit Calix (Gitarre), Charly (Schlagzeug) und Théo (Gitarre). Auf dem Programm stehen Coverversionen von Bands, die sie mögen, wie Gojira oder Metallica.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Kostenlose Konzerte.

