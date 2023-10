Curiosity Club : Lili Sohn 69 bd Vauban Marseille 6e Arrondissement, 6 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Curiosity Club organise des Talks 100% féminins.

Le concept : venir écouter une femme raconter son parcours..

2023-11-06 19:30:00 fin : 2023-11-06 . EUR.

69 bd Vauban Librairie Mazette

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Curiosity Club organizes Talks for 100% women.

The concept: come and listen to a woman tell her story.

El Club de la Curiosidad organiza charlas 100% femeninas.

El concepto es escuchar a una mujer hablar de su carrera profesional.

Der Curiosity Club organisiert Talks, die zu 100 % aus Frauen bestehen.

Das Konzept: Kommen Sie und hören Sie einer Frau zu, die über ihren Werdegang berichtet.

