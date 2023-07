Festival Brésilien 69 Avenue Julian Grimau Tarnos, 26 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Rendez-vous au Parc de la Nature de Tarnos pour fêter le Brésil comme il se doit.

De 18h à 1h le samedi et dimanche matin

Organisé par la Batucada Sambeleza.

Join us at the Parc de la Nature in Tarnos to celebrate Brazil in style.

From 6 p.m. to 1 a.m. on Saturday and Sunday morning

Organized by Batucada Sambeleza

Únase a nosotros en el Parque de la Naturaleza de Tarnos para celebrar Brasil por todo lo alto.

De 18:00 a 01:00 el sábado y el domingo por la mañana

Organizado por Batucada Sambeleza

Begeben Sie sich in den Parc de la Nature in Tarnos, um Brasilien gebührend zu feiern.

Von 18 Uhr bis 1 Uhr am Samstag und Sonntagmorgen

Organisiert von der Batucada Sambeleza

