Marc Desgrandchamps, Silhouettes 69 Avenue D’Haïfa Marseille 8e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Exposition consacrée à l’artiste Marc Desgrandchamps, rendez-vous au Musée d’art contemporain [MAC], du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024..

2023-12-15 09:00:00 fin : 2024-03-31 18:00:00. EUR.

69 Avenue D’Haïfa Musée d’art contemporain de Marseille [mac]

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition devoted to the artist Marc Desgrandchamps, at the Musée d’art contemporain [MAC], from December 15, 2023 to March 31, 2024.

Exposición dedicada al artista Marc Desgrandchamps, en el Musée d’art contemporain [MAC], del 15 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024.

Ausstellung über den Künstler Marc Desgrandchamps im Museum für zeitgenössische Kunst [MAC] vom 15. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024.

Mise à jour le 2023-11-14 par Ville de Marseille