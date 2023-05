Le bain – Gaëlle Bourges 69 Avenue D’Haïfa, 3 juin 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Mêlant danse, chant et récit, Le bain propose d’ouvrir une voie à la relation des enfants (et de leurs parents) à la représentation des corps nus dans l’histoire de l’art..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 . .

69 Avenue D’Haïfa Musée d’art contemporain de Marseille [mac]

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Combining dance, song and storytelling, Le bain proposes to open a way to the relationship of children (and their parents) to the representation of the naked body in the history of art.

Combinando danza, canciones y narración, Le bain propone abrir a los niños (y a sus padres) una vía de relación con la representación del cuerpo desnudo en la historia del arte.

In einer Mischung aus Tanz, Gesang und Erzählung schlägt Le bain vor, einen Weg zu öffnen, um die Beziehung von Kindern (und ihren Eltern) zur Darstellung nackter Körper in der Kunstgeschichte zu untersuchen.

