Frater Noël 16 décembre 2023 14:30, Moulins.

Moulins,Allier

Poussez la porte de notre atelier de récupération solidaire et participez à diverses animations telles que de la danse, des jeux ou des ateliers créatifs. Aussi, participez à notre tombola !.

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 18:30:00.

69/71 Route de Lyon L’Aménagerie & Co

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Push open the door of our recycling workshop and take part in various activities such as dancing, games and creative workshops. And take part in our raffle!

Ven a visitar nuestro taller de reciclaje y participa en una serie de actividades como bailes, juegos y talleres creativos. También podrás participar en nuestra tómbola

Öffnen Sie die Tür zu unserer solidarischen Altstoffsammelstelle und nehmen Sie an verschiedenen Veranstaltungen wie Tanz, Spielen oder kreativen Workshops teil. Nehmen Sie auch an unserer Tombola teil!

