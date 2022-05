68ème Tournoi International de la Pentecôte de Hockey sur Gazon Le Touquet-Paris-Plage, 4 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

68ème Tournoi International de la Pentecôte de Hockey sur Gazon Avenue Sanguet

Terrain Eric Choteau Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-04 – 2022-06-06

Avenue Sanguet

Terrain Eric Choteau Le Touquet-Paris-Plage 62520

Le Touquet-Paris-Plage Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022

Le tournoi de Pentecôte est chaque année pour le TAC Hockey l’occasion de recevoir de nombreuses équipes internationales, composées de joueurs aux multiples récompenses.

Cette édition 2022, ne dérogera pas à la règle et c’est avec un plaisir décuplé, après les annulations des éditions 2020 et 2021, que de nombreuses nouveautés seront proposées pour le plus grand bonheur des hockeyeurs mais également des spectateurs.

Restauration et animations sur place.

tac-hockey@orange.fr +33 6 86 92 02 99

