68ème Salon des Artistes Indépendants de Basse-Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

68ème Salon des Artistes Indépendants de Basse-Normandie Caen, 20 août 2022, Caen. 68ème Salon des Artistes Indépendants de Basse-Normandie

23, rue Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas des Champs Caen Calvados Église Saint-Nicolas des Champs 23, rue Saint-Nicolas

2022-08-20 – 2022-09-04

Église Saint-Nicolas des Champs 23, rue Saint-Nicolas

Caen

Calvados Une événement artistique à ne pas manquer !

Invitée d’honneur : Marjolaine Salvador-Morel, artiste plasticienne, créatrice de sculptures en dentelle au fil de nylon. Une événement artistique à ne pas manquer ! Invitée d’honneur : Marjolaine Salvador-Morel, artiste plasticienne, créatrice de sculptures en dentelle au fil de nylon. richir.marie-laure@wanadoo.fr +33 6 72 21 35 25 Une événement artistique à ne pas manquer !

Invitée d’honneur : Marjolaine Salvador-Morel, artiste plasticienne, créatrice de sculptures en dentelle au fil de nylon. Église Saint-Nicolas des Champs 23, rue Saint-Nicolas Caen

dernière mise à jour : 2022-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Église Saint-Nicolas des Champs 23, rue Saint-Nicolas Ville Caen lieuville Église Saint-Nicolas des Champs 23, rue Saint-Nicolas Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

68ème Salon des Artistes Indépendants de Basse-Normandie Caen 2022-08-20 was last modified: by 68ème Salon des Artistes Indépendants de Basse-Normandie Caen Caen 20 août 2022 23, rue Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas des Champs Caen Calvados

Caen Calvados