68ème Régate de la Porcelaine, 4 juin 2022, .

68ème Régate de la Porcelaine

2022-06-04 – 2022-06-06

Rdv à partir du samedi 14h, sur la plage d’Auphelle. Rens : 06 10 74 45 93

La régate de la Porcelaine de Limoges se coure traditionnellement le week-end de la Pentecôte, entre le samedi après-midi et le lundi en fin de matinée. Elle attire de nombreux compétiteurs en dériveur et c’est une régate incontournable pour la flotte micro du CNV.

Le grand intérêt de cette régate réside dans le fait que le Comité de Course joue pleinement avec les caractéristiques et le pittoresque du lac en réservant le samedi après-midi pour une manche jusqu’au fond du lac en Creuse et qui peut durer plus de 3 heures.

