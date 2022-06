68ÈME FÊTE DE L’AGRICULTURE Dommartin-le-Saint-Père Dommartin-le-Saint-Père Catégorie d’évènement: Dommartin-le-Saint-Père

Dommartin-le-Saint-Père 52110 J'ACTION 52 JEUNES AGRICULTEURS Dommartin-le-Saint-Père Grande fête de l'agriculture en Haute-Marne ! Organisé par les Jeunes agriculteurs et soutenu par le conseil départemental, la fête de l'agriculture est un rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer les acteurs de la filière et découvrir les produits du terroir. Un village dédié aux enfants sera installé. Ils découvriront les races bovines laitières, les animaux de la ferme et pourront participer à divers jeux, tout comme les grands d'ailleurs grâce aux jeux « Agri' Koh-Lanta « . Concours « J'ai de l'audace » qui récompensera une invention, une astuce, créée dans les fermes et qui permet de faciliter la vie des agriculteurs. Au programme de cette journée :

– Moiss Batt Cross

– Election de Miss des Champs

– Exposition de matériel agricole et métiers d’antan

– Jeux « Agri’ Koh-Lanta »

– Concours de labour

– Loto Bouse

– Marché du Terroir

– Village enfants

– Atelier végétal

– Mini-ferme pédagogique

