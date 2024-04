68ème édition de la Fête des Vins des Coteaux du Giennois Bonny-sur-Loire, dimanche 28 juillet 2024.

Dimanche

Mise à l’honneur des vins des Coteaux du Giennois à Bonny-sur-Loire lors de cette 68e édition, le 28 juillet. Rencontres avec les vignerons, dégustation, intronisation dans la confrérie des Hotteux du Giennois. Animations musicales. Vous pourrez vous restaurer sur place le midi et le soir.

Venez participer à la 68e édition de la fête des Coteaux du Giennois à Bonny-sur-Loire avec la mise à l’honneur des vins des Coteaux du Giennois, le 28 juillet ! Vous rencontrez les viticulteurs présents avec dégustation et vente de vins ainsi que les brasseurs de bière présents. Intronisations dans la confrérie des Hotteux du Giennois en présence des sonneurs du Bien Aller Briarois (11h30). Divers stands, exposition de voitures anciennes à cette occasion. Animation musicale en déambulation avec Banda Oranger (15h00 et 16h30). La restauration sera assurée sur place le midi et le soir. L’Harmonie de Bonny-sur-Loire donnera également un concert (18h00). Le bal animé par Loïc Berthon débutera vers 20 h et se poursuivra jusqu’à minuit. (entrées et parkings gratuits). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 09:00:00

fin : 2024-07-28

Au bord de la rivière Cheuille

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire fetedesvins@bonnysurloire.fr

L’événement 68ème édition de la Fête des Vins des Coteaux du Giennois Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX