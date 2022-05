68e congrès des Compagnons Serruriers-Métalliers & Fondeurs du Devoir & du Tour de France Joué-lès-Tours, 27 mai 2022, Joué-lès-Tours.

68e congrès des Compagnons Serruriers-Métalliers & Fondeurs du Devoir & du Tour de France Joué-lès-Tours

2022-05-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-27 18:00:00 18:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Le congrès annuel des Compagnons serruriers-métalliers et fondeurs du Devoir permet à 300 femmes et hommes de métier, membres de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, de se réunir et d’échanger autour du devenir de leur métier. Seront présents des apprentis, de jeunes Aspirants, des Compagnons ainsi que des anciens du Tours de France occupant aujourd’hui des postes tels qu’ouvriers qualifiés, chefs d’atelier, chargés d’affaires, chefs de projets … Un challenge national est organisé pour l’occasion afin que les itinérants de chaque ville puissent exprimer leur créativité en confrontant leurs savoir-faire, tout en se perfectionnant dans le métier, en partageant leurs expériences avec les plus jeunes.

Joué-lès-Tours

