68°44’N-52°21’W : Un passage Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 2 novembre 2019, Nevers.

68°44’N-52°21’W : Un passage

du samedi 2 novembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

**_68°44’N-52°21’W : Un passage_** **_De l’Arctique au Luxembourg, récits gravés._** Médiathèque Jean-Jaurès – Galerie des Ursulines du samedi 2 novembre au 31 décembre 2019 Entrée libre Vernissage le samedi 2 novembre 2019 à 11h30, en présence de l’artiste. Renseignements au 03 86 68 48 50 **L’exposition retrace le travail artistique d’une jeune artiste, Cléa Darnaud**, née en 1993, à Nevers, qui découvre la gravure aux Beaux-Arts de Bourges. C’est lors d’un stage à l’atelier du graveur danois Bo Halbirk à Paris qu’elle se passionne pour cette technique et décide de poursuivre ses études à Paris à l’école Estienne en atelier de gravure. Diplômée avec les félicitations du jury en 2016, elle obtient le Prix de perfectionnement aux métiers d’art de la ville de Paris et intègre l’atelier de gravure de l’Imprimerie Arte – Adrien Maeght. Elle participe à plusieurs résidences artistiques à l’étranger, notamment en Finlande à Jyväskylä, au sein de la galerie et Centre de l’Image Imprimée Ratamo durant trois mois. En février 2019, elle est partie un mois au Groenland pour participer à la résidence Artistes en Arctique 2019 à bord du Manguier, un remorqueur pris dans les glaces. S’isoler dans des conditions extrêmes, dans un espace confiné, pour prendre le temps de créer, d’échanger, de rencontrer des Groenlandais et de partager leur quotidien. Telle est l’aventure givrée et engagée que le bateau Le Manguier propose de vivre à plusieurs d’artistes venus d’horizons différents. L’idée, offrir des témoignages croisés, prouvant que l’Homme n’est pas obligé de se laisser happer dans la spirale d’une hyper-consommation formatée et destructrice, que chaque humain est un créateur en puissance, capable d’imaginer des solutions inédites, de s’adapter à des conditions extrêmes, tout en respectant sa propre authenticité, celle des autres et de son environnement ou de simples curieux … Lauréate de la résidence organisée par les Pépinières Européennes de Création et la Coopérative Méduse, elle réside à Québec d’avril à juin 2019 pour une résidence de trois mois au sein de l’atelier de gravure Engramme. Elle est sélectionnée pour participer à la 11e Biennale Internationale d’Estampe Contemporaine de Trois-Rivières, qui se déroule de juin à septembre 2019 au Canada. À la fois artiste et professeur de gravure, elle vit et travaille actuellement à Paris.

Entrée libre

De l’Arctique au Luxembourg, récits gravés

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-02T11:30:00 2019-11-02T12:30:00;2019-11-02T14:00:00 2019-11-02T18:00:00;2019-11-05T14:00:00 2019-11-05T18:00:00;2019-11-06T10:00:00 2019-11-06T18:00:00;2019-11-07T14:00:00 2019-11-07T18:00:00;2019-11-08T14:00:00 2019-11-08T18:00:00;2019-11-09T10:00:00 2019-11-09T12:30:00;2019-11-09T14:00:00 2019-11-09T18:00:00;2019-11-12T14:00:00 2019-11-12T18:00:00;2019-11-13T10:00:00 2019-11-13T18:00:00;2019-11-14T14:00:00 2019-11-14T18:00:00;2019-11-15T14:00:00 2019-11-15T18:00:00;2019-11-16T10:00:00 2019-11-16T12:30:00;2019-11-16T14:00:00 2019-11-16T18:00:00;2019-11-19T14:00:00 2019-11-19T18:00:00;2019-11-20T10:00:00 2019-11-20T18:00:00;2019-11-21T14:00:00 2019-11-21T18:00:00;2019-11-22T14:00:00 2019-11-22T18:00:00;2019-11-23T10:00:00 2019-11-23T12:30:00;2019-11-23T14:00:00 2019-11-23T18:00:00;2019-11-26T14:00:00 2019-11-26T18:00:00;2019-11-27T10:00:00 2019-11-27T18:00:00;2019-11-28T14:00:00 2019-11-28T18:00:00;2019-11-29T14:00:00 2019-11-29T18:00:00;2019-11-30T10:00:00 2019-11-30T12:30:00;2019-11-30T14:00:00 2019-11-30T18:00:00;2019-12-03T14:00:00 2019-12-03T18:00:00;2019-12-04T10:00:00 2019-12-04T18:00:00;2019-12-05T14:00:00 2019-12-05T18:00:00;2019-12-06T14:00:00 2019-12-06T18:00:00;2019-12-07T10:00:00 2019-12-07T12:30:00;2019-12-07T14:00:00 2019-12-07T18:00:00;2019-12-10T14:00:00 2019-12-10T18:00:00;2019-12-11T10:00:00 2019-12-11T18:00:00;2019-12-12T14:00:00 2019-12-12T18:00:00;2019-12-13T14:00:00 2019-12-13T18:00:00;2019-12-14T10:00:00 2019-12-14T12:30:00;2019-12-14T14:00:00 2019-12-14T18:00:00;2019-12-17T14:00:00 2019-12-17T18:00:00;2019-12-18T10:00:00 2019-12-18T18:00:00;2019-12-19T14:00:00 2019-12-19T18:00:00;2019-12-20T14:00:00 2019-12-20T18:00:00;2019-12-21T10:00:00 2019-12-21T12:30:00;2019-12-21T14:00:00 2019-12-21T18:00:00;2019-12-24T14:00:00 2019-12-24T18:00:00;2019-12-25T10:00:00 2019-12-25T18:00:00;2019-12-26T14:00:00 2019-12-26T18:00:00;2019-12-27T14:00:00 2019-12-27T18:00:00;2019-12-28T10:00:00 2019-12-28T12:30:00;2019-12-28T14:00:00 2019-12-28T18:00:00;2019-12-31T14:00:00 2019-12-31T18:00:00