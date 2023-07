SORTIE FAMILLE : BERGERIE, PIQUE NIQUE ET DÉCOUVERTE DE LA CHAUME DE SÉRICHAMP 683 Hervafaing Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 12 juillet 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Visite de la bergerie de Straiture avec présentation du travail des chiens de troupeaux et travail de la laine par Véronique et Olivier.

Nous reprendrons ensuite les voitures pour nous diriger vers la magnifique chaume de Sérichamp, coin secret, sauvage et préservé des touristes pour y prendre un pique nique aux produits du terroir préparé par mes soins des artisans locaux. Nous ferons ensuite une balade sur la chaume pour y découvrir ses trésors cachés (vue secrète, faune & flore, milieu forestier et ses îlots de sénescence).. Tout public

Jeudi 2023-07-12 09:50:00 fin : 2023-07-12 14:45:00. 35 EUR.

683 Hervafaing Bergerie de Straiture

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



We visit the Straiture sheepfold, where Véronique and Olivier show us how the sheepdogs work and how wool is processed.

We’ll then take our cars back to the magnificent thatch of Sérichamp, a secret spot, wild and unspoiled by tourists, for a picnic of local produce prepared by me and local artisans. We’ll then take a stroll along the thatch to discover its hidden treasures (secret view, fauna & flora, forest environment and its islets of senescence).

Visita al aprisco de Straiture, donde Véronique y Olivier le mostrarán cómo trabajan los perros pastores y cómo se procesa la lana.

A continuación, volveremos al coche y nos dirigiremos al magnífico pajonal de Sérichamp, un lugar secreto, salvaje y virgen para los turistas, donde disfrutaremos de un picnic a base de productos locales preparados por mí y por artesanos locales. A continuación, daremos un paseo alrededor del pajonal para descubrir sus tesoros ocultos (vistas secretas, fauna y flora, entorno forestal y sus islas de senescencia).

Besuch der Schäferei von Straiture mit einer Präsentation der Arbeit der Herdenhunde und der Wollverarbeitung durch Véronique und Olivier.

Anschließend steigen wir wieder in die Autos und fahren zum wunderschönen Stoppelfeld von Sérichamp, einer geheimen, wilden und von Touristen unberührten Ecke, um dort ein Picknick mit regionalen Produkten zu genießen, das von mir und den lokalen Handwerkern zubereitet wird. Anschließend machen wir einen Spaziergang auf dem Stoppelfeld, um seine verborgenen Schätze zu entdecken (geheime Aussicht, Fauna und Flora, Waldgebiet und seine Altholzinseln).

