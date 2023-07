Saint Maurice Wine Night 680 route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues, 27 juillet 2023, Saint-Maurice-sur-Eygues.

Saint-Maurice-sur-Eygues,Drôme

Soirée à La Cave des Coteaux de St Maurice.

-10% sur les vins toute la journée.

Dégustation, musique, food truck..

2023-07-27 18:00:00 fin : 2023-07-27 23:00:00. .

680 route d’Orange EURL Les Coteaux de Saint Maurice sur Eygues

Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening at La Cave des Coteaux de St Maurice.

-10% off wines all day.

Tasting, music, food truck.

Velada en La Cave des Coteaux de St Maurice.

-10% de descuento en vinos durante todo el día.

Degustación, música, food truck.

Abendveranstaltung in La Cave des Coteaux de St Maurice.

-10% auf Weine den ganzen Tag lang.

Weinprobe, Musik, Foodtruck.

