Loto du judo 680 avenue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence, 10 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Loto du Judo-ju Jitsu Taiso club. Venez nombreux !.

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

680 avenue Charles de Gaulle Espace Cristal

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loto of the Judo-ju Jitsu Taiso club. Come one, come all!

Bingo del club Judo-ju Jitsu Taiso. ¡Venga uno, vengan todos!

Lotto des Judo-ju Jitsu Taiso Clubs. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-21 par Valence Romans Tourisme