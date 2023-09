Soirée Blind Test à la Poule aux Potes 68 Rue Pèlegry Cahors, 29 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le café associatif La Poule aux Potes reprend du service avec une première soirée Blind Test sur le thème des animaux.

2023-09-29 21:00:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

68 Rue Pèlegry La Poule aux Potes

Cahors 46000 Lot Occitanie



The café associatif La Poule aux Potes is back in action with its first Blind Test evening on the theme of animals

El café comunitario La Poule aux Potes vuelve a la carga con su primera velada a ciegas sobre el tema de los animales

Das Vereinscafé La Poule aux Potes nimmt seinen Betrieb wieder auf mit einem ersten Blind-Test-Abend zum Thema Tiere

