Conférence « Quand Dieu était une femme » par Pierre Michel Bertrand au manoir de l’Isle de Livarot le mardi 14 novembre à 18h30..

Conference « Quand Dieu était une femme » (When God was a woman) by Pierre Michel Bertrand at the Manoir de l’Isle in Livarot on Tuesday November 14th at 6.30pm.

Conferencia « Quand Dieu était une femme » de Pierre Michel Bertrand en el Manoir de l’Isle de Livarot el martes 14 de noviembre a las 18:30 h.

Vortrag « Quand Dieu était une femme » von Pierre Michel Bertrand im Manoir de l’Isle in Livarot am Dienstag, den 14. November um 18.30 Uhr.

