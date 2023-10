Conférence « Les Plantes médicinales dans les systèmes de santé traditionnels » – Manoir de l’Isle de Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge, 20 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Conférence « Les Plantes médicinales dans les systèmes de santé traditionnels » par Florence Amargier (ethnobotaniste) le vendredi 20 octobre à 18h00 au manoir de l’Isle de Livarot..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

68 rue Marcel Gambier Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Conference « Medicinal plants in traditional health systems » by Florence Amargier (ethnobotanist) on Friday October 20 at 6:00 pm at the Manoir de l’Isle in Livarot.

Conferencia « Las plantas medicinales en los sistemas de salud tradicionales », a cargo de Florence Amargier (etnobotánica), el viernes 20 de octubre a las 18.00 h en el Manoir de l’Isle de Livarot.

Vortrag « Heilpflanzen in traditionellen Gesundheitssystemen » von Florence Amargier (Ethnobotanikerin) am Freitag, den 20. Oktober um 18.00 Uhr im Manoir de l’Isle in Livarot.

