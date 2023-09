Saveurs d’Automne – Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge, 1 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Livarot Animations organise Saveurs d’Automne sur le thème « Le raisin » le dimanche 1er octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot de 10h00 à 18h00.

Marché de producteurs et artisans locaux, conférences, concours de pâtisseries, peintres, tombola et tours de poney.

Restauration sur place..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

68 rue Marcel Gambier Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Livarot Animations organizes Saveurs d’Automne on the theme « Grapes » on Sunday, October 1 in the park of the Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot from 10:00 am to 6:00 pm.

Market of local producers and craftsmen, conferences, pastry contest, painters, tombola and pony rides.

Catering on site.

Livarot Animations organiza Saveurs d’Automne sobre el tema « Uvas » el domingo 1 de octubre en el recinto del Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) de Livarot, de 10.00 a 18.00 h.

Mercado de productores y artesanos locales, conferencias, concurso de repostería, pintores, tómbola y paseos en poni.

Restauración in situ.

Livarot Animations organisiert Saveurs d’Automne mit dem Thema « Le raisin » am Sonntag, den 1. Oktober im Park des Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, Vorträge, Backwettbewerb, Maler, Tombola und Ponyreiten.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité