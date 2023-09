Conférence d’art « Le raisin, images et symboles » par Pierre Michel Bertrand – Salon Saveurs d’Automne 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge, 1 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Conférence d’art « Le raisin, images et symboles » par Pierre Michel Bertrand lors du Salon Saveurs d’Automne le dimanche 1er octobre dans le parc du Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) à Livarot à 11h00..

2023-10-01 11:00:00

68 rue Marcel Gambier Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Art lecture « Le raisin, images et symboles » by Pierre Michel Bertrand at the Salon Saveurs d’Automne on Sunday October 1 in the park of the Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot at 11:00 am.

Conferencia de arte « La uva, imágenes y símbolos » por Pierre Michel Bertrand en el Salón Saveurs d’Automne el domingo 1 de octubre en el recinto del Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) en Livarot a las 11h.

Kunstvortrag « Le raisin, images et symboles » von Pierre Michel Bertrand anlässlich des Salon Saveurs d’Automne am Sonntag, den 1. Oktober im Park des Manoir de l’Isle (68 rue Marcel Gambier) in Livarot um 11.00 Uhr.

