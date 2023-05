Exposition d’Arts Visuels « Le Jardin » – Livarot 68 rue Marcel Gambier, 3 juin 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Exposition d’Arts Visuels « Le Jardin » au manoir de l’Isle de Livarot le samedi 03 et le dimanche 4 juin 2023 de 10h à 18h..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

68 rue Marcel Gambier Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Visual Arts exhibition « Le Jardin » at the Manoir de l’Isle in Livarot on Saturday 03 and Sunday 4 June 2023 from 10am to 6pm.

Exposición de artes visuales « Le Jardin » en el Manoir de l’Isle de Livarot el sábado 03 y el domingo 4 de junio de 2023 de 10h a 18h.

Visuelle Kunstausstellung « Le Jardin » im Manoir de l’Isle in Livarot am Samstag, den 03. und Sonntag, den 04. Juni 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr.

