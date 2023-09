Lectures de Noël 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 20 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez écouter des histoires pour patienter encore quelques temps avant l’arrivée des cadeaux.

Durée : 45min

Enfants dès 6 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:15:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and listen to stories to keep you waiting for the presents to arrive.

Duration: 45 minutes

Children from 6 years.

Ven a escuchar algunas historias que te harán esperar la llegada de los regalos.

Duración: 45 minutos

A partir de 6 años.

Hören Sie sich Geschichten an, um die Wartezeit bis zur Ankunft der Geschenke noch ein wenig zu verkürzen.

Dauer: 45min

Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne