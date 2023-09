9ème Week-End de la BD Indépendante 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Une ambiance unique !

Ce rendez-vous est organisé par les spécialistes châlonnais de la BD : La Bande Du 9, le web service de tous les acteurs du monde de la BD, et le collectif Egoscopic, avec le concours de la Ville de Châlons-en-Champagne, de la

Région Grand Est et du Département de la Marne, sans compter de fidèles et de nouveaux partenaires.

Avec des auteurs qui viennent de loin pour vous :

– Alice VDM (Bruxelles)

– Nick Butch (Sarlat)

– Rémy Cattelain et Marc Moreno (Angoulême)

– Arnaud Floch (Montargis)

– Florian Galasse (Lille)

Des auteurs du Grand Est :

– Sylvain Aimes (Chaumont)

– Vincent Bailly (Longwy)

– Yann Lovato (Troyes)

– Paskal Millet (Epernay)

– Caroline Piumi (Nancy)

– Pascal Regnauld (Epernay)

Des auteurs d’Ile de France :

– Christophe Ansar (Ozoir, Seine et Marne)

– Michel Borderie (Paris)

– Jean-Pierre Dufour (Paris)

– Maxime Garbarini (Paris)

– Baptiste Pagani (Paris)

– Isa Python (Fontainebleau, auteure de l’affiche)

– Virginio Vona (Paris)

Et des auteurs châlonnais fidèles au rendez-vous :

– Thierry Boulanger

– Jérôme Gorgeot

– Namé

– Fabrice Minuel, scénariste

Une performance de Virginio Vona : Une peinture de 4 m2 en direct le samedi à 16 h.

De nouveaux ateliers pour enfants proposés par la Médiathèque Pompidou, animés par Vincent Bailly le samedi et le dimanche de 15h à 17h.

Durée : 2 h, à partir de 10 ans, sur inscription, accessible dès le 1er novembre, dans la limite des places disponibles..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

68 rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A unique atmosphere!

The event is organized by Châlonnais comics specialists: La Bande Du 9, the web service for all those involved in the world of comics, and the Egoscopic collective, with the support of the Ville de Châlons-en-Champagne, the Région Grand Est and the Département Marne

Région Grand Est and the Département de la Marne, not to mention a number of loyal and new partners.

With authors who have come from far and wide for you:

– Alice VDM (Brussels)

– Nick Butch (Sarlat)

– Rémy Cattelain and Marc Moreno (Angoulême)

– Arnaud Floch (Montargis)

– Florian Galasse (Lille)

Authors from Eastern France :

– Sylvain Aimes (Chaumont)

– Vincent Bailly (Longwy)

– Yann Lovato (Troyes)

– Paskal Millet (Epernay)

– Caroline Piumi (Nancy)

– Pascal Regnauld (Epernay)

Authors from Ile de France :

– Christophe Ansar (Ozoir, Seine et Marne)

– Michel Borderie (Paris)

– Jean-Pierre Dufour (Paris)

– Maxime Garbarini (Paris)

– Baptiste Pagani (Paris)

– Isa Python (Fontainebleau, poster designer)

– Virginio Vona (Paris)

And Châlonnais authors loyal to the event:

– Thierry Boulanger

– Jérôme Gorgeot

– Namé

– Fabrice Minuel, scriptwriter

A performance by Virginio Vona: a 4 m2 live painting on Saturday at 4 pm.

New children’s workshops offered by Médiathèque Pompidou, led by Vincent Bailly on Saturday and Sunday from 3pm to 5pm.

Duration: 2 h, ages 10 and up, registration required, available from November 1, subject to availability.

Un ambiente único

El acontecimiento está organizado por los especialistas locales del cómic La Bande Du 9, el servicio web para todos los implicados en el mundo del cómic, y el colectivo Egoscopic, con el apoyo de la Ciudad de Châlons-en-Champagne, la Región Grand Est y el Departamento de la Marne, sin olvidar a socios fieles y nuevos

Région Grand Est y el Département de la Marne, sin olvidar a numerosos socios fieles y nuevos.

Con autores venidos de lejos para usted:

– Alice VDM (Bruselas)

– Nick Butch (Sarlat)

– Rémy Cattelain y Marc Moreno (Angulema)

– Arnaud Floch (Montargis)

– Florian Galasse (Lille)

Autores del este de Francia :

– Sylvain Aimes (Chaumont)

– Vincent Bailly (Longwy)

– Yann Lovato (Troyes)

– Paskal Millet (Epernay)

– Caroline Piumi (Nancy)

– Pascal Regnauld (Epernay)

Autores de Île de France :

– Christophe Ansar (Ozoir, Seine et Marne)

– Michel Borderie (París)

– Jean-Pierre Dufour (París)

– Maxime Garbarini (París)

– Baptiste Pagani (París)

– Isa Python (Fontainebleau, autor del cartel)

– Virginio Vona (París)

También participarán varios autores locales:

– Thierry Boulanger

– Jérôme Gorgeot

– Namé

– Fabrice Minuel, guionista

Una performance de Virginio Vona: una pintura en directo de 4 m2 el sábado a las 16.00 h.

Nuevos talleres para niños organizados por la Mediateca Pompidou, dirigidos por Vincent Bailly, el sábado y el domingo de 15:00 a 17:00 h.

Duración: 2 horas, para niños a partir de 10 años, inscripción obligatoria, disponibles a partir del 1 de noviembre, según disponibilidad.

Eine einzigartige Atmosphäre!

Dieses Treffen wird von den Comic-Spezialisten aus Châlons organisiert: La Bande Du 9, dem Webservice für alle Akteure der Comic-Welt, und dem Kollektiv Egoscopic, mit Unterstützung der Stadt Châlons-en-Champagne, der

Region Grand Est und dem Département de la Marne, sowie treuen und neuen Partnern.

Mit Autoren, die für Sie von weit her kommen :

– Alice VDM (Brüssel)

– Nick Butch (Sarlat)

– Rémy Cattelain und Marc Moreno (Angoulême)

– Arnaud Floch (Montargis)

– Florian Galasse (Lille)

Autoren aus dem Grand Est :

– Sylvain Aimes (Chaumont)

– Vincent Bailly (Longwy)

– Yann Lovato (Troyes)

– Paskal Millet (Epernay)

– Caroline Piumi (Nancy)

– Pascal Regnauld (Epernay)

Autoren aus der Region Ile de France :

– Christophe Ansar (Ozoir, Seine et Marne)

– Michel Borderie (Paris)

– Jean-Pierre Dufour (Paris)

– Maxime Garbarini (Paris)

– Baptiste Pagani (Paris)

– Isa Python (Fontainebleau, Autorin des Posters)

– Virginio Vona (Paris)

Und Autoren aus Châlonnais, die dem Termin treu geblieben sind:

– Thierry Boulanger

– Jérôme Gorgeot

– Namé

– Fabrice Minuel, Drehbuchautor

Eine Performance von Virginio Vona: Ein 4 m2 großes Live-Gemälde am Samstag um 16 Uhr.

Neue Workshops für Kinder, die von der Médiathèque Pompidou angeboten und von Vincent Bailly am Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr geleitet werden.

Dauer: 2 Std., ab 10 Jahren, Anmeldung erforderlich, zugänglich ab dem 1. November, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

