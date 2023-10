A la recherche des héros de bande-dessinée 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez explorer la médiathèque Pompidou en famille et partez à la recherche des héros de la bande dessinée.

Dès 8 ans.

Sur réservation..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and explore the Médiathèque Pompidou with your family and go in search of comic book heroes.

Ages 8 and up.

Reservations required.

Venga a explorar la biblioteca multimedia del Pompidou con su familia y vaya en busca de los héroes del cómic.

Para niños a partir de 8 años.

Reserva obligatoria.

Erkunden Sie mit Ihrer Familie die Mediathek Pompidou und begeben Sie sich auf die Suche nach den Helden der Comics.

Ab 8 Jahren.

Mit Reservierung.

