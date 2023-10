Des Livres et vos Mots 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Un club de lecture ouvert à tous dont le but est de partager un moment de convivialité.

Rendez-vous pour lire et découvrir les auteurs invités dans la région et en particulier à Châlons.

Public adulte..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 20:00:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A book club open to all, with the aim of sharing a moment of conviviality.

Meet up to read and discover guest authors from the region and Châlons in particular.

For adults.

Un club de lectura abierto a todos, con el objetivo de compartir un momento de convivencia.

Reúnase para leer y descubrir autores invitados de la región y de Châlons en particular.

Para adultos.

Ein für alle offener Leseclub, dessen Ziel es ist, einen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Treffpunkt zum Lesen und Entdecken von Autoren, die in der Region und insbesondere in Châlons eingeladen sind.

Erwachsene Zielgruppe.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne