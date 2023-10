Jeux Vidéos Projetés 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 28 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Les jeux vidéo c’est bien, à plusieurs c’est mieux et en géant encore plus ! Enchaînez les parties de jeux multijoueur, en groupe et sur écran géant !

Tout public dès 10 ans..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Video games are great, but multiplayer games are even better, and giant ones even more so! Play one multiplayer game after another, in a group and on a giant screen!

For all ages 10 and up.

Los videojuegos son geniales, pero los juegos multijugador son aún mejores, ¡y los gigantes aún más! Juega una partida multijugador tras otra, en grupo y en una pantalla gigante

Apto para todas las edades, a partir de 10 años.

Videospiele sind gut, aber zu mehreren ist es noch besser und im Riesenformat noch besser! Spielen Sie Multiplayer-Spiele in einer Gruppe auf einem riesigen Bildschirm!

Für alle ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne