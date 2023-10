Entre les Lignes : Club d’écriture 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Vous aimez écrire ? Vous souhaitez participer à des concours d’écriture ? Bienvenue dans le club d’écriture des médiathèques.

A travers des textes et des jeux d’écriture, l’objectif de ces ateliers est de vous conduire sur le chemin de votre propre écriture. Pour tous les mordus des mots !

Dès 10 ans.

Sur inscription..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Do you like to write? Would you like to participate in writing competitions? Welcome to the media libraries’ writing club.

Through texts and writing games, the aim of these workshops is to lead you on the path of your own writing. For all those who love words!

From 10 years old.

Registration required.

¿Le gusta escribir? ¿Le gustaría participar en concursos de escritura? Bienvenido al club de escritura de la mediateca.

A través de textos y juegos de escritura, el objetivo de estos talleres es guiarte en el camino de tu propia escritura. ¡Para todos los que aman las palabras!

A partir de 10 años.

Es necesario inscribirse.

Schreiben Sie gerne? Möchten Sie an Schreibwettbewerben teilnehmen? Willkommen im Schreibclub der Mediatheken.

Anhand von Texten und Schreibspielen ist es das Ziel dieser Workshops, Sie auf den Weg Ihres eigenen Schreibens zu führen. Für alle Wortfanatiker!

Ab 10 Jahren.

Auf Anmeldung.

