Un roman, un ciné, une soirée pour en parler 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 12 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

De nombreux livres ont inspiré les cinéastes. Après le visionnage du film, venez échanger autour de l’œuvre littéraire et de son adaptation cinématographique. Quelles sont les similitudes, les différences? Les changements ont-ils un impact sur le développement de l’histoire ou des personnages ? Les décors sont-ils conformes à notre imagination ? Autant de questions que nous aborderons ensemble.

Un passage du roman sera lu par l’association « Lire et Délires en Stock ».

La séance du 12 octobre sera consacrée à « Mort sur le Nil » écrit par Agatha Christie puis réalisé par Kennet Branagh.

Le titre de la séance du 14 décembre sera dévoilé sur le site internet des médiathèques..

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Many books have inspired filmmakers. After viewing the film, come and discuss the literary work and its film adaptation. What are the similarities and differences? Do the changes have an impact on the development of the story or the characters? Do the settings match our imagination? These are just some of the questions we’ll be tackling together.

A passage from the novel will be read by the association « Lire et Délires en Stock ».

The October 12 session will be devoted to « Death on the Nile », written by Agatha Christie and directed by Kennet Branagh.

The title of the December 14 session will be announced on the media library website.

Muchos libros han inspirado a cineastas. Después de ver la película, ven a debatir sobre la obra literaria y su adaptación cinematográfica. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? ¿Inciden los cambios en el desarrollo de la historia o de los personajes? ¿Coinciden los escenarios con nuestra imaginación? Éstas son sólo algunas de las preguntas que abordaremos juntos.

La asociación « Lire et Délires en Stock » leerá un fragmento de la novela.

La proyección del 12 de octubre estará dedicada a « Muerte en el Nilo », escrita por Agatha Christie y dirigida por Kennet Branagh.

El título de la proyección del 14 de diciembre se anunciará en la página web de la mediateca.

Viele Bücher haben Filmemacher inspiriert. Nach der Filmvorführung können Sie sich über das literarische Werk und seine Verfilmung austauschen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Haben die Änderungen einen Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte oder der Charaktere? Entsprechen die Kulissen unseren Vorstellungen? All diese Fragen werden wir gemeinsam erörtern.

Eine Passage aus dem Roman wird von der Vereinigung « Lire et Délires en Stock » vorgelesen.

Die Sitzung am 12. Oktober ist dem Film « Tod auf dem Nil » gewidmet, der von Agatha Christie geschrieben wurde und bei dem Kennet Branagh Regie führte.

Der Titel der Vorstellung am 14. Dezember wird auf der Website der Mediatheken bekannt gegeben.

