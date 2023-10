Exposition : « Le Portrait Chalonnais » 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Sur ces sportifs Châlonnais en situation de handicap, par « Le portrait châlonnais ».

Lionel Georges, photographe passionné, met en valeur des personnes en situation de handicap pratiquant une activité sportive, sur le territoire chalonnais.

Le réseau des médiathèques et les Petits Débrouillards vous invitent à découvrir cette exposition aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Châlonnais sportsmen and women with disabilities, by « Le portrait châlonnais ».

Passionate photographer Lionel Georges showcases disabled people practicing sports in the Châlonnais region.

The media library network and Les Petits Débrouillards invite you to discover this exhibition during media library opening hours.

Sobre estos deportistas discapacitados del Châlonnais, por « Le portrait châlonnais ».

Lionel Georges, fotógrafo apasionado, destaca a las personas discapacitadas que practican una actividad deportiva en la región del Châlonnais.

La red de mediatecas y los Petits Débrouillards le invitan a descubrir esta exposición durante el horario de apertura de las mediatecas.

Über diese Sportler aus Châlonnais mit Behinderungen, von « Le portrait châlonnais ».

Lionel Georges, ein leidenschaftlicher Fotograf, stellt Menschen mit Behinderungen, die in der Region um Châlon Sport treiben, in den Mittelpunkt.

Das Netzwerk der Mediatheken und die Petits Débrouillards laden Sie ein, diese Ausstellung während der Öffnungszeiten der Mediathek zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne