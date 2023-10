Atelier : Création et programmation d’une manette handisport 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 7 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez découvrir comment la programmation peut faciliter la vie en créant une manette handisport et testez la dans un jeu de compétition e-sport.

Dès 8 ans.

Sur réservation.

Atelier organisé dans le cadre de la Fête de la Science. Le thème en 2023 est « Sport et Science »..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

68 rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Discover how programming can make life easier by creating a handisport controller and testing it in a competitive e-sport game.

Ages 8 and up.

Reservations required.

Workshop organized as part of the Fête de la Science. The theme in 2023 is « Sport and Science ».

Descubra cómo la programación puede hacerle la vida más fácil creando un mando handisport y poniéndolo a prueba en un juego competitivo de deportes electrónicos.

A partir de 8 años.

Imprescindible reservar.

Taller organizado en el marco de la Fiesta de la Ciencia. El tema en 2023 es « Deporte y Ciencia ».

Erlebe, wie Programmieren das Leben erleichtern kann, indem du einen Controller für Behinderte entwirfst und ihn in einem E-Sports-Wettbewerbsspiel testest.

Ab 8 Jahren.

Nach vorheriger Anmeldung.

Dieser Workshop wird im Rahmen der Fête de la Science organisiert. Das Thema im Jahr 2023 lautet « Sport und Wissenschaft ».

