Quoi de Neuf JV 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Deux consoles en accès libre pour essayer les nouveautés en jeux vidéo.

Tout public à partir de 10 ans..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 18:00:00. .

68 Rue Léon Bourgeois Médiathèque Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Two free-access consoles to try out the latest video games.

For all ages 10 and up.

Dos consolas de acceso gratuito para probar los últimos videojuegos.

Apto para todas las edades a partir de 10 años.

Zwei frei zugängliche Konsolen, um die Neuheiten im Bereich Videospiele auszuprobieren.

Für alle ab 10 Jahren.

