Théâtre : Maman Divorce (ou pas) ! 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Théâtre : Maman Divorce (ou pas) !

Une comédie en un acte de Didier Noël.

Interprétée par la troupe « Les Cœurs de Planches ».

Durée de la pière : 1h15 environ

L’entrée est gratuite mais le nombre de spectateurs est limité à 80, il est donc recommandé de réserver vos places par email..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

68 rue Léon Bourgeois Médiathèque Georges Pompidou

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Theater: Maman Divorce (ou pas)!

A one-act comedy by Didier Noël.

Performed by the « Les C?urs de Planches » troupe.

Running time: approx. 1h15

Admission is free, but the number of spectators is limited to 80, so please reserve your seats by email.

Teatro: ¡Maman Divorce (ou pas)!

Comedia en un acto de Didier Noël.

Interpretada por la compañía « Les Cœurs de Planches ».

Duración: 1h15 aprox

La entrada es gratuita pero el número de espectadores está limitado a 80, por lo que le recomendamos que reserve sus localidades por correo electrónico.

Theater: Mama lässt sich scheiden (oder auch nicht)!

Eine Komödie in einem Akt von Didier Noël.

Interpretiert von der Truppe « Les C?urs de Planches ».

Dauer der Vorstellung: ca. 1 Stunde 15 Minuten

Der Eintritt ist frei, aber die Anzahl der Zuschauer ist auf 80 begrenzt. Es wird daher empfohlen, Ihre Plätze per E-Mail zu reservieren.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne