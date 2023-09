Canta Carbona 68, Rue de l’Église, Carbonne (31) Canta Carbona 68, Rue de l’Église, Carbonne (31), 14 octobre 2023, . Canta Carbona Samedi 14 octobre, 10h00 68, Rue de l’Église, Carbonne (31) 25€ stage 10€ concert 10h / 17h: stage de chants polyphoniques avec Bastien Zaoui, salle Laveran, 68 rue de l’église à Carbonne, repas partagé à midi, 25€ 20h30: concert à l’église Saint-Laurent de Carbonne, avec les groupes Las Arribèras (Bigorre) et Nat Sei Pas (Béarn), 10€ Renseignements: contact@oc-carbonne.fr ou 06 65 19 69 85 source : événement Canta Carbona publié sur AgendaTrad 68, Rue de l’Église, Carbonne (31) 68, Rue de l’Église, 31390 Carbonne, France [{« link »: « mailto:contact@oc-carbonne.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44387 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

