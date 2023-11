Cinéma Océanic / Ciné-thé – Et la fête continue ! 68 rue de la Plage Soulac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer Cinéma Océanic / Ciné-thé – Et la fête continue ! 68 rue de la Plage Soulac-sur-Mer, 25 novembre 2023, Soulac-sur-Mer. Soulac-sur-Mer,Gironde .

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

68 rue de la Plage Cinéma Océanic

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu 68 rue de la Plage Adresse 68 rue de la Plage Cinéma Océanic Ville Soulac-sur-Mer Departement Gironde Lieu Ville 68 rue de la Plage Soulac-sur-Mer latitude longitude 45.5143318;-1.12341

68 rue de la Plage Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/