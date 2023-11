FÉÉRIE DE NOËL AU JARDIN 68 rue de la fontaine Bining, 24 novembre 2023, Bining.

Bining,Moselle

Découvrez un événement 100% made in Bitcherland et ultra-local.

Au programme sur l’ensemble du weekend :

Le vendredi :

Petite restauration de Noël assurée par Matthieu Otto

18H : illumination du sapin suivie du concert de l’orchestre Ho Ho Ho! (avec SOPHIE, AURELIE, SIMON et MARTIAL)

Expo-vente de l’Atelier Vert’tiges

Artisans locaux : Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Le samedi :

Expo-vente de l’Atelier Vert’tiges

Artisans locaux : Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Sur les deux jours :

– Boîte aux lettres du père Noël

– Tombola

– Expo – Vente

– Buvette et vin chaud

– Gaufres

Au profit de l’association « les foulées du partage ».. Tout public

Vendredi 2023-11-24 17:00:00 fin : 2023-11-24 18:00:00. 0 EUR.

68 rue de la fontaine L’atelier Vert’tiges

Bining 57410 Moselle Grand Est



Discover an event 100% made in Bitcherland and ultra-local.

On the program all weekend long:

Friday:

Christmas snacks provided by Matthieu Otto

6pm: Christmas tree lighting followed by a concert by the Ho Ho Ho! orchestra (with SOPHIE, AURELIE, SIMON and MARTIAL)

Vert’tiges workshop expo-sale

Local artisans: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Saturday:

Vert’tiges workshop expo-sale

Local artisans: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

On both days:

– Santa’s letterbox

– Tombola

– Exhibition – Sale

– Refreshments and mulled wine

– Waffles

In aid of the association « les foulées du partage ».

Descubra un evento 100% made in Bitcherland y ultralocal.

En el programa de todo el fin de semana:

Viernes:

Aperitivos navideños ofrecidos por Matthieu Otto

18.00 h: Encendido del árbol de Navidad seguido de un concierto de la orquesta Ho Ho Ho! (con SOPHIE, AURELIE, SIMON y MARTIAL)

Venta y exposición del Atelier Vert’tiges

Artesanos locales: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Sábado:

Exposición y venta de Vert’tiges

Artesanos locales: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Los dos días :

– El buzón de Papá Noel

– Tómbola

– Exposición – Venta

– Bar de refrescos y vino caliente

– Gofres

A beneficio de la asociación « les foulées du partage ».

Entdecken Sie eine Veranstaltung, die 100% Made in Bitcherland und ultra-lokal ist.

Auf dem Programm stehen über das gesamte Wochenende hinweg :

Am Freitag :

Kleine Weihnachtsgerichte von Matthieu Otto

18 Uhr: Beleuchtung des Weihnachtsbaums, gefolgt von einem Konzert des Orchesters Ho Ho Ho! (mit SOPHIE, AURELIE, SIMON und MARTIAL)

Verkaufsausstellung des Ateliers « Vert’tiges »

Lokale Kunsthandwerker: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

Am Samstag :

Verkaufsausstellung des Ateliers Vert’tiges

Lokale Kunsthandwerker: Ca pique & Ca coud, Charlicia&cie, De la fleur au pot, Lumière Naturelle, Créa & Merveille, Chris & Schengele

An beiden Tagen :

– Briefkasten des Weihnachtsmanns

– Tombola

– Ausstellung – Verkauf

– Getränkestand und Glühwein

– Waffeln

Zugunsten des Vereins « Les foulées du partage ».

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PAYS DE BITCHE