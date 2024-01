Jazz à l’Estival 68 Route de Paris Belbeuf, mercredi 10 janvier 2024.

Belbeuf Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:00:00

fin : 2024-01-10

Venez profiter d’un moment de détente tout en musique grâce à votre nouveau rendez-vous Jazz à l’Estival. Dans un cadre intimiste et cosy, c’est le moment de décompresser et d’aller à la rencontre d’artistes de renom. Un rendez-vous unique et musical à deux pas de Rouen.

Vous dégusterez un menu raffiné réalisé par des chefs passionnés. Au programme ; Une entrée, un plat et un délicieux dessert unique (hors boisson) pour chaque nouveau rendez-vous. Ambiance conviviale garantie pour 39€/pers.

Avec Cécile Charbonnel au Chant et Timothée Isnard à la Guitare.

68 Route de Paris 8 route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08