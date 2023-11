Après-midi Dancing – Orchestre Ortet 68 Route de Paris Belbeuf Catégories d’Évènement: Belbeuf

Seine-Maritime Après-midi Dancing – Orchestre Ortet 68 Route de Paris Belbeuf, 17 décembre 2023, Belbeuf. Belbeuf,Seine-Maritime Dimanche 17 Décembre/ 15h – 19h30

Entrée 15€ avec 1 consommation incluse

Vestiaire obligatoire: 1€/article.

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 19:30:00. .

68 Route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Sunday December 17/ 3 pm ? 19h30

Admission 15? with 1 drink included

Checkroom compulsory: 1?/article Domingo 17 de diciembre/ 15h ? 19h30

Entrada 15? con 1 bebida incluida

Guardarropa obligatorio: 1? Sonntag, 17. Dezember/ 15 Uhr ? 19h30

Eintritt 15? inkl. 1 Getränk

Garderobenpflicht: 1 Artikel Mise à jour le 2023-11-20 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES Détails Catégories d’Évènement: Belbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu 68 Route de Paris Adresse 68 Route de Paris Ville Belbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville 68 Route de Paris Belbeuf latitude longitude 49.36875;1.12889

68 Route de Paris Belbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belbeuf/