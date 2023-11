Afterwork 80’S – Grand buffet dînatoire 68 route de Paris Belbeuf, 16 novembre 2023, Belbeuf.

Belbeuf,Seine-Maritime

Remontez le temps lors de notre afterwork 80’s dans la grande salle du Moulin Rose.

Les soirées Afterwork dans la grande salle du Moulin Rose sont de retour. Et pour l’occasion, les meilleurs hits des années 80’s seront mis à l’honneur le 16 Novembre prochain. Une soirée animée autour d’un buffet copieux, c’est tout ce qu’il vous faut pour bien terminer votre semaine de travail !.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

68 route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Step back in time at our 80’s afterwork party in the Moulin Rose’s grand hall.

Afterwork evenings in the Moulin Rose’s grand hall are back. And for the occasion, the best hits of the 80’s will be in the spotlight on November 16. A lively evening with a hearty buffet is just what you need to round off your working week!

Retroceda en el tiempo en nuestra fiesta afterwork de los 80 en el gran salón del Moulin Rose.

Vuelven los afterwork del Moulin Rose. Y para la ocasión, los mejores éxitos de los 80 serán los protagonistas el 16 de noviembre. Una velada animada con un copioso bufé para cerrar la semana laboral

Lassen Sie sich bei unserer 80er-Afterwork-Party im großen Saal des Moulin Rose in die Vergangenheit zurückversetzen.

Die Afterwork-Partys im großen Saal des Moulin Rose sind wieder da. Und zu diesem Anlass werden am 16. November die besten Hits der 80er Jahre gefeiert. Ein animierter Abend rund um ein reichhaltiges Buffet ist genau das, was Sie brauchen, um Ihre Arbeitswoche gut abzuschließen!

