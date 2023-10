Le Sentier féerique 68 chemin des résineux Roquefort, 24 octobre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Tu te sens l’âme d’un artiste et la Nature t’inspire ? Alors pendant les vacances de la Toussaint participes à la réalisation d’un sentier féerique !

Ateliers à destination des enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 17:00:00. EUR.

68 chemin des résineux AIAA

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you feel like an artist and are you inspired by nature? Then take part in the creation of a fairytale trail during the All Saints’ vacations!

Workshops for children aged 6 to 12.

Registration required.

¿Te sientes artista y te inspira la naturaleza? Participa en la creación de un sendero de cuento durante las vacaciones de Todos los Santos

Talleres para niños de 6 a 12 años.

Inscripción obligatoria.

Du fühlst dich wie ein Künstler und die Natur inspiriert dich? Dann nimm in den Allerheiligenferien an der Gestaltung eines märchenhaften Pfades teil!

Workshops für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Landes d’Armagnac