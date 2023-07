Ballet : Casse Noisette 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne, 7 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Musique : Piotr Tchaïkovski

Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie : Marius Petipa

Le ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en décembre. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires.

La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce!

Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaikovski qui sera interprété par un orchestre live..

2023-12-07

68 Avenue du Président Roosevelt Le Capitole en Champagne

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Music: Pyotr Tchaikovsky

Libretto: Marius Petipa based on Hoffmann’s fairy tale

Choreography: Marius Petipa

The magical ballet « The Nutcracker » makes its traditional debut on stage in December. A true musical and choreographic masterpiece!

On Christmas Eve, little Marie receives a nutcracker from her uncle. As night falls, the toys begin to move, and the little girl is swept up in a whirlwind of extraordinary adventures.

The magic of Christmas, magnificent costumes, varied choreography and a genuine holiday atmosphere make The Nutcracker a show for the whole family. A marvelous show, a symphony of beauty and grace!

Come and discover this fairytale with the sublime music of Pyotr Tchaikovsky, performed by a live orchestra.

Música: Piotr Chaikovski

Libreto: Marius Petipa basado en el cuento de Hoffmann

Coreografía: Marius Petipa

El mágico ballet « El Cascanueces » hace su tradicional debut en los escenarios en diciembre. Se trata de una auténtica obra maestra musical y coreográfica

En Nochebuena, la pequeña Marie recibe de su tío un cascanueces. Durante la noche, los juguetes empiezan a moverse y a cobrar vida, y la niña se ve envuelta en un torbellino de aventuras extraordinarias.

La magia de la Navidad, los magníficos trajes, las variadas coreografías y el auténtico ambiente festivo hacen de El Cascanueces un espectáculo para toda la familia. Un espectáculo maravilloso, una sinfonía de belleza y gracia

Venga a descubrir este cuento de hadas con la sublime música de Piotr Chaikovski interpretada por una orquesta en directo.

Musik: Pjotr Tschaikowsky

Libretto: Marius Petipa nach dem Märchen von Hoffmann

Choreografie: Marius Petipa

Das magische Ballett « Der Nussknacker » hat im Dezember seinen traditionellen Auftritt auf der Bühne. Es ist ein musikalisches und choreografisches Meisterwerk!

Am Weihnachtsabend bekommt die kleine Marie von ihrem Onkel einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht beginnen die Spielsachen zu leben und sich zu bewegen, und das Mädchen wird in einen Strudel außergewöhnlicher Abenteuer gezogen.

Der Zauber der Weihnacht, die wunderschönen Kostüme, die abwechslungsreichen Choreographien und die echte Festtagsstimmung machen den Nussknacker zu einer Aufführung für die ganze Familie. Ein wunderbares Spektakel, eine Symphonie der Schönheit und der Anmut!

Erleben Sie dieses Märchen mit der erhabenen Musik von Pjotr Tschaikowsky, die von einem Live-Orchester gespielt wird.

