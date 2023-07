Spectacle : Guihome vous Détend 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Guihome vous détend en France

Le petit belge débarque (enfin) en France !

Après un an et demi de pandémie mondiale, des centaines de vidéos humoristiques sur le confinement et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend débarque !

Dans son nouveau spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte.

A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

68 Avenue du Président Roosevelt Le Capitole en Champagne

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Guihome relaxes in France

The little Belgian is (finally) coming to France!

After a year and a half of worldwide pandemics, hundreds of humorous videos about confinement and a sold-out Belgian tour, GuiHome vous détend is coming to France!

In his new show, the comedian and video artist sheds light on the painful transition from childhood to adulthood.

Featuring new characters and a larger-than-life staging, the comedian takes you into his Peter Pan world for almost two hours!

Guihome te relaja en Francia

¡El pequeño belga llega (por fin) a Francia!

Tras un año y medio de pandemias por todo el mundo, cientos de vídeos humorísticos sobre la contención y una gira belga con todas las entradas agotadas, ¡GuiHome vous détend llega a Francia!

En su nuevo espectáculo, el cómico y videoartista arroja luz sobre la dolorosa transición de la infancia a la edad adulta.

Con nuevos personajes y una puesta en escena más grande que la realidad, el cómico le transportará a su mundo de Peter Pan durante casi dos horas

Guihome entspannt dich in Frankreich

Der kleine Belgier landet (endlich) in Frankreich!

Nach eineinhalb Jahren weltweiter Pandemie, hunderten humorvollen Videos über Containment und einer ausverkauften belgischen Tournee landet GuiHome vous détendre!

In seiner neuen Show beleuchtet der Comedian & Videokünstler den schmerzhaften Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter.

Mit neuen Figuren und einer lebensechten Inszenierung nimmt Sie der Komiker fast zwei Stunden lang mit in seine Welt à la Peter Pan!

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne