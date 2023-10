Mania Abba The Tribute 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne, 11 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Richard Walter Productions est fier d’accueillir à nouveau Abba Mania, le Tribute Band d’Abba le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles « Le Concert Extraordinaire ».

« MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’Abba !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money – Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme – Dancing Queen – SOS, et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 22:30:00. .

68 Avenue du Président Roosevelt Le Capitole en Champagne

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Richard Walter Productions is proud to welcome back Abba Mania, the world?s most renowned Abba Tribute Band, to its « Le Concert Extraordinaire » series of shows.

« MANIA » is a striking, larger-than-life incarnation of one of the most mythical bands of the « 80s », and a symbol of an era we have never ceased to revere.

« MANIA » is faithful to the smallest details: instruments, lighting, choreography, wedges, sequins and disco balls? right down to the Swedish accent, to carry you away into the world of Abba!

During a breathtaking two-hour show, come and relive, sing and dance to the sound of their eternal hits: Money Money Money? Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme ? Dancing Queen ? SOS, and many more?

Come and join the party aboard a fantastic time machine! Atmosphere guaranteed!

Richard Walter Productions se enorgullece de volver a dar la bienvenida a Abba Mania, la banda tributo a Abba más conocida del mundo, a su serie de espectáculos « Le Concert Extraordinaire ».

« MANIA » es una sorprendente encarnación de una de las bandas más legendarias de los años 80, y un símbolo de una época que nunca hemos dejado de venerar.

« MANIA » es fiel hasta el más mínimo detalle: instrumentos, iluminación, coreografía, suelas de plataforma, lentejuelas y bolas de discoteca… ¡hasta el acento sueco, para transportarle al mundo de Abba!

Durante dos horas de espectáculo sobrecogedor, venga a revivir, cantar y bailar al son de sus éxitos eternos: Money Money Money? Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme ? Dancing Queen ? SOS, y muchos más?

¡Ven y únete a la fiesta a bordo de una fantástica máquina del tiempo! ¡Ambiente garantizado!

Richard Walter Productions ist stolz darauf, Abba Mania, die weltweit bekannteste Abba Tribute Band, erneut in seiner Showreihe « Le Concert Extraordinaire » begrüßen zu dürfen.

« MANIA ist die lebensechte Verkörperung einer der legendärsten Bands der 80er Jahre und symbolisiert eine Ära, die wir immer verehrt haben.

« MANIA » bleibt jedem Detail treu: Instrumente, Beleuchtung, Choreographien, Plateausohlen, Glitzer und Discokugeln… bis hin zum schwedischen Akzent, um Sie in die Welt von Abba zu entführen!

Während einer zweistündigen, atemberaubenden Show erleben, singen und tanzen Sie zu ihren ewigen Hits: Money Money Money? Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme ? Dancing Queen ? SOS, und viele andere mehr?

Feiern Sie mit und begeben Sie sich an Bord einer fantastischen Zeitmaschine! Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne