Balade nature et botanique 13 mai – 5 août, les samedis 67130 Grandfontaine, France Tarifs : Adulte balade botanique 25€ ; Enfant 5 à 10 ans balade botanique 15€ ; Jeune 10 à 15 ans balade botanique 20€

Ballade botanique et Cueillette 9h30 à 12h, abordant les aspects culinaire et médicinal des plantes sauvages

Vous repartez avec de nouvelles connaissances et des infos sur les principales confusions possibles

Possible de poursuivre l’apres midi avec un atelier de cuisine végétale fine de plantes sauvages (voir évènement journée)

Durée : 2h30

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-et-botanique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:30:00+02:00 – 2023-05-13T14:00:00+02:00

2023-08-05T11:30:00+02:00 – 2023-08-05T14:00:00+02:00

Nature Sortie nature