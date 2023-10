Atelier parents enfants reconnaissance cueillette et cuisine de plantes sauvages 67130 Grandfontaine, France Grandfontaine, 18 avril 2023, Grandfontaine.

Atelier parents enfants reconnaissance cueillette et cuisine de plantes sauvages Mardi 18 avril, 15h00 67130 Grandfontaine, France Adulte et plus de 15 ans : 50 euros

Enfant : 5 à 7 ans : 30 euros

8 à 12 ans : 40 euros

12 à 15 ans : 45 euros

Atelier à destination des parents ou grands parents et leurs enfants.

L’atelier dure 4h de 13h à 17H

Il début par une balade dans la nature avec reconnaissance de plantes sauvages, par une approche sensorielle et ludique. Puis nous allons dans un chalet communal pour réaliser un herbier et les cuisiner. Nous dégusterons ensuite nos préparations et vous repartirez avec les recettes réalisées.

Les enfants sont sous responsabilité de l’adulte qui les accompagne

Durée : 4h

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/a-2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

