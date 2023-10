Atelier de fabrication de bougies florales, en partie recyclées 67130 Grandfontaine, France Grandfontaine, 11 février 2023, Grandfontaine.

Samedi 11 février, 15h00 67130 Grandfontaine, France 35 euros, vous repartez avec votre création. Chèques vacances acceptés.

Aude à la Nature vous transmet des connaissances pour aller vers plus d’autonomie dans votre quotidien : ateliers DIY et ateliers de reconnaissance et cuisine de plantes sauvages de mars à novembre.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à confectionner vos propres bougies, tout en apprenant comment recycler vos restes de bougies dans une démarche autonome. Vous pourrez réaliser au choix une bougie parfumée, voire décorée de fleurs fraichement cueillies.

Vous repartirez avec vos créations.

Les recettes transmises sont éprouvées : ce sont celles que j’utilise depuis plusieurs années dans ma vie quotidienne et dans ma propre démarche d’autonomie.

L’atelier se poursuivra par l’ouverture d’une boutique éphémère ouverte à tous, à la salle des fêtes de Grandfontaine (67130) pour vous proposer les produits « Aude à la Nature » à la vente, et nous permettre d’échanger.

Tarif : 35 euros (complément de 10 euros si usage d’un bon cadeau DIY) – chèques vacances acceptés

Pas d’annulation sauf cas de force majeure.

Atelier maintenu quel que soit le nombre de participants.

Durée : 2h30

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-2

