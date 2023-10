Halloween Party au restaurant La Maison 670 route de Pont-l’Évêque Saint-Martin-aux-Chartrains, 31 octobre 2023, Saint-Martin-aux-Chartrains.

Saint-Martin-aux-Chartrains,Calvados

Le restaurant La Maison vous invite à passer une soirée spéciale Halloween !

Au programme cocktail sanglant pour les grands et potion magique pour les enfants :

Buffet d’Halloween,

Grillades à la cheminée,

Concours du meilleur déguisement.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . .

670 route de Pont-l’Évêque Hôtel Les Jardins de Deauville

Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie



Restaurant La Maison invites you to a special Halloween evening!

The program includes bloody cocktails for adults and magic potions for children:

Halloween buffet,

Fireplace grills,

Best costume contest.

Please note: alcohol abuse is dangerous to your health, and should be consumed in moderation.

El restaurante La Maison le invita a una velada especial de Halloween

Un cóctel sangriento para los mayores y una poción mágica para los niños:

Buffet de Halloween,

Parrilladas en la chimenea,

Concurso al mejor disfraz.

Tenga en cuenta que el abuso de alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

Das Restaurant La Maison lädt Sie zu einem besonderen Halloween-Abend ein!

Auf dem Programm stehen blutige Cocktails für die Großen und Zaubertrank für die Kinder:

Halloween-Buffet,

Grillen am offenen Kamin,

Wettbewerb um das beste Kostüm.

Achtung, Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

